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        GÜNCELLEME 2 - Yalova'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

        Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan enerji gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:51 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:51
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        GÜNCELLEME 2 - Yalova'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
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        Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan enerji gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan "KPS Orhan Ali Khan" isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi için çalışma başlatıldı.

        Bölgeye Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Şark Römorkörü, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, balık adam ekibi ve kurtarma uzmanları yönlendirildi.

        Ekiplerin, karaya oturan gemiyi kurtarmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

        Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

        "1 Nisan 2025 tarihinde Yalova Demir Sahası'nda demirli bulunan Karadeniz Powership Orhan Ali Khan isimli ticari geminin olumsuz hava koşulları nedeniyle yerinden sürüklenerek Çiftlikköy açıklarında karaya oturduğu bildirilmiştir. Olayda çevre kirliliği ya da yaralanma yaşanmazken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü incelemesinde gemide yara olmadığı tespit edilmiş olup geminin denizden emniyeti Yalova Sahil Güvenlik TCSG-17 Komutanlığı ve Yalova Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Olayla ilgili idari inceleme sürmektedir."

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