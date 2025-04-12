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        Yalova'da Ulusal Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Tatbikatı başladı

        Yalova'da, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu (AKDF) tarafından düzenlenen 2025 yılının ilk deprem tatbikatı, 7 ilden 9 derneğin katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:00 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:07
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        Yalova'da Ulusal Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Tatbikatı başladı
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        Yalova'da, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu (AKDF) tarafından düzenlenen 2025 yılının ilk deprem tatbikatı, 7 ilden 9 derneğin katılımıyla başladı.

        AFAD Yalova İl Müdürlüğü koordinasyonunda başlayan ve 2 gün sürecek Ulusal AKDF Tatbikatı'nda, 7 ilden gelen arama kurtarma derneği üyeleri, "enkaz altı arama kurtarma ve medikal müdahale", "doğada arama ve kurtarma" ve "teknik araçlarla arama" konularında çalışma yürütüyor.

        Gerçek bina enkazlarında 24 saat esasıyla yapılacak arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, gazetecilere, daha önce Kahramanmaraş, İzmir ve Elazığ depremlerinde birlikte çalıştıklarını ifade etti.

        Bir afetin 3 boyutunun olduğunu; bunların afet öncesi, anı ve sonrası şeklinde belirlendiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu ile ilimize bağlı ekiplerle birlikte arama kurtarma faaliyeti yapıyoruz. Burada ekiplerimizin etkin müdahale kabiliyetini geliştirmek, birlikte çalışma kabiliyetini gerçekleştirmek için faaliyetlerimiz yürüyor. Şu anda akredite olan 3 ekibimiz var. Bunu yaklaşık 1 ay içinde 8'e çıkartacağız. 13 arama kurtarma derneğimiz var. 486 arama kurtarma çalışanımızı 1000'e çıkarma hedefimiz var."

        AKDF Yönetim Kurulu Başkanı Adem Demirel ise AFAD'ın koordinasyonunda yürütülen tatbikatta yaklaşık 200 kişilik gönüllünün bulunduğunu söyledi.

        Senaryoya göre sabah 05.28'de Yalova merkezli bir deprem olduğuna ve çevre illerdeki ekiplere çağrı yaptıklarına dikkati çeken Demirel, AFAD koordinasyonunda gelen ekipleri 3 yerdeki enkaza yönlendiklerini kaydetti.

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