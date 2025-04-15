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        Yalova'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı

        Yalova'da 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:55 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:55
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        Yalova'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı
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        Yalova'da 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Hafta kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na protokolün çelenk sunumu gerçekleştirildi.

        Ardından Deprem Anıtı önünden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan kortejle devam eden kutlamalarda, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Ardından Mehter Takımı ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri takip edildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, yaptığı konuşmada, Yalova'nın doğal kültürel ve tarihi zenginlikleriyle turizm pastasından hak ettiği payı alması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

        Turizm yolculuğunda gelinen nokta itibarıyla yatak kapasitesini artırmayı hedeflediklerini anlatan Karatekin, şöyle konuştu:

        "Yatırım belgeli tesislerin tamamlanması halinde 10 bin 500 yatak kapasitesine ulaşacağız. Zaman kaybetmeden tesisleşmenin yanında bir zincire benzettiğimiz turizm sürecinde eksik halkaları tamamlayıp zinciri bütünlemek ve eksiklerimizin telafisi için stratejik adımlar atmak istiyoruz. Bu süreci Yalova'nın tüm bileşenleriyle birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Bugün Yalova olarak 70 seyahat acentesi, 167 konaklama tesisimizle doğal tarihi ve kültürel destinasyonlarımızla 30 milyon nüfusun yaşadığı havzada cazip, erişilebilir olma özelliğine sahip dinamik bir turizm lokasyonuyuz."

        Konuşmaların ardından öğrencilerin şiir okuduğu program, halk oyunları gösterilerinin izlenmesi ve turizm sektör temsilcilerinin açtığı stantların ziyaret edilmesiyse sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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