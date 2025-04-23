Yalova'da eğitime 1 gün ara verildi

Yalova Valisi Hülya Kaya, İstanbul'un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Vali Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Yalova'da da hissedildiğini hatırlattı.

İlde yapılan incelemelerde okullarda herhangi bir hasar tespit edilmediğini belirten Kaya, şu ifadelere yer verdi:

"Öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve malul gaziler, herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın bir gün idari izinli sayılacaktır."