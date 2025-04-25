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        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı davasının görülmesine devam edildi

        Yalova'nın Termal ilçesindeki otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi satıp çeşitli bahanelerle buraları kullanmalarını engelledikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen 6'sı tutuklu 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 22:55 Güncelleme: 25.04.2025 - 22:55
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        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı davasının görülmesine devam edildi
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        Yalova'nın Termal ilçesindeki otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi satıp çeşitli bahanelerle buraları kullanmalarını engelledikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen 6'sı tutuklu 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın ikinci gününde, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ve oyuncu Yusuf Kemal A'nın da aralarında olduğu 6 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları salonda hazır bulundu.

        "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "rüşvet vermek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla 38 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında mağdurlar yaşadıklarını anlattı.

        Müştekilerin ifadeleri ve tanıkların dinlenilmesinin ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, ara sonrası 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - 6 ilde baskınlar düzenlenmişti

        Termal ilçesindeki termal otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran 2024'te yapılan eş zamanlı baskınlarda yaklaşık 10 milyar lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şirketin yöneticileri başta olmak üzere 28 kişi gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatıyla 27 Haziran'da da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları iddiasıyla Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da 1 kişiyi yakalamıştı.

        Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ile sözde yöneticilerin aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklanmış, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklamalara yönelik itirazlar sonrası 6 kişi tahliye edilmişti.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hileli davranışlarla mağdurları kandırıp devre mülk satarak, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını 156 kez işledikleri öne sürülen 38 sanık için 936'şar yıl, ilaveten Orhan K, Yusuf A, Havva K. ve Fatih Ç. hakkında "rüşvet vermek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası istenmişti.

        Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada tutuklu 2 sanığın tahliye edilmesiyle dosyadaki tutuklu sanık sayısı 6'ya düşmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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