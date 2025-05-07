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        Yalova'da aranan hükümlü yakalandı

        Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:21 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:21
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        Yalova'da aranan hükümlü yakalandı
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        Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay ve 7 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan A.G'nin (37) İsmetpaşa Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

        Jandarma ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonda hükümlü yakalandı.

        A.G, jandarmadaki işlemlerinin Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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