Yalova'da aranan hükümlü yakalandı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay ve 7 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan A.G'nin (37) İsmetpaşa Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

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