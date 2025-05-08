Yalova'da vatandaşlar yanlarına gelen tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi

Yanlarına kadar gelen tilkiyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, bir süre vakit geçirdikleri hayvanın uzaklaşması sonrası bölgeden ayrıldı.

İlçeye bağlı Teşvikiye beldesinde ormanlık alana giden bir grup vatandaş, bölgede dolaşan bir tilkiyi fark etti.

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