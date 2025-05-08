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        Yalova'da vatandaşlar yanlarına gelen tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alana giden vatandaşlar, yanlarına gelen tilkiyi cep telefonuyla kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:17
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        Yalova'da vatandaşlar yanlarına gelen tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alana giden vatandaşlar, yanlarına gelen tilkiyi cep telefonuyla kaydetti.

        İlçeye bağlı Teşvikiye beldesinde ormanlık alana giden bir grup vatandaş, bölgede dolaşan bir tilkiyi fark etti.

        Yanlarına kadar gelen tilkiyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, bir süre vakit geçirdikleri hayvanın uzaklaşması sonrası bölgeden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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