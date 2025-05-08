Yalova'da vatandaşlar yanlarına gelen tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alana giden vatandaşlar, yanlarına gelen tilkiyi cep telefonuyla kaydetti.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alana giden vatandaşlar, yanlarına gelen tilkiyi cep telefonuyla kaydetti.
İlçeye bağlı Teşvikiye beldesinde ormanlık alana giden bir grup vatandaş, bölgede dolaşan bir tilkiyi fark etti.
Yanlarına kadar gelen tilkiyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, bir süre vakit geçirdikleri hayvanın uzaklaşması sonrası bölgeden ayrıldı.
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