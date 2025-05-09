Yalova merkezli 7 ilde yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı

Birbiriyle bağlantılı oldukları belirlenen zanlıların, Yalova'daki bir mağduru 600 bin lira dolandırdığı bildirildi.

Ekipler, sosyal medya aracılığıyla ve borsa üzerine sahte uygulamalar kullanarak iletişime geçtikleri mağdurları, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırdıkları ile sürülen 15 kişi için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Manisa ve Isparta'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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