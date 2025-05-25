Yalova'da doğa sporları ve gençlik festivali yapıldı

2. Doğa Sporları ve Gençlik Festivali, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Altınova Hersek Plajı'nda düzenleniyor.

Festivalin ikinci gününe katılan Yalova Valisi Hülya Kaya, etkinliğin gençleri doğa sporlarıyla tanıştırmak ve Yalova’nın doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Kaya, “Bu yıl festivalimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Her yıl daha kapsamlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Yalova, doğası ve turizmiyle bölgenin cazibe merkezi haline geldi. Hersek Plajı da mavi bayrak almaya aday sahillerimiz arasında.” dedi.

Vali Kaya ve protokol üyeleri, alandaki kamp ve karavan alanlarını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Festivalde yüzme yarışları, oryantiring, kuş gözlemi, bisiklet yarışları, survivor parkuru, zipline, ATV safari ve paramotor gösterileri gibi birçok doğa etkinliği yer alıyor.