Yalova'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Yalova'da çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Yalova'da çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Gazipaşa Caddesi'ndeki bir inşatta çalışan Farhad Arap (26), 5. katta bulunduğu sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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