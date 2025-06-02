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        Yalova'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

        Yalova'da çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:39 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:39
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        Yalova'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
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        Yalova'da çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı.

        Gazipaşa Caddesi'ndeki bir inşatta çalışan Farhad Arap (26), 5. katta bulunduğu sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

        Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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