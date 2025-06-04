Yalova'da fren arızası nedeniyle devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Yalova'da caddeden kara yoluna ineceği sırada freni arızalanan kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı.
Yalova'da caddeden kara yoluna ineceği sırada freni arızalanan kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı.
Yalova Caddesi'nden Yalova-Bursa kara yoluna inen Ali İhsan Erkul (59) idaresindeki kereste yüklü kamyon, frenlerinin arızalanması nedeniyle hızla kara yoluna girdi.
Karşı şeridi de geçerek boş araziye savrulan kamyon devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.