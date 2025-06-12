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        Yalova Valisi Kaya meyve veren dut bonsainin hasadını yaptı

        Yalova Valisi Hülya Kaya, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise en büyük bonsai müzesi olan Yalova Bonsai Müzesi'nde meyve veren dut ağacında hasat yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:37
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        Yalova Valisi Kaya meyve veren dut bonsainin hasadını yaptı
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        Yalova Valisi Hülya Kaya, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise en büyük bonsai müzesi olan Yalova Bonsai Müzesi'nde meyve veren dut ağacında hasat yaptı.

        Yalova İl Özel İdaresi tarafından işletilen Yalova Bonsai Müzesi'ne gelen Vali Kaya, meyve veren ve dünyanın en küçük ağaçlarından biri olan dut bonsainin hasadına katıldı.

        İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz ile birlikte hasat yapan Vali Kaya, tadına baktığı meyvenin çok özel olduğunu ifade etti.

        Yalova Bonsai Müzesi'nin kente çok yakıştığını belirten Kaya, "Yalova Bonsai Müzesi de her halde en çok Yalova'ya yakışırdı. Hayrettin Karaca'nın da burada oluşturduğu arboretumun ilerisinde böyle bir yer Yalova'ya çok yakıştı. Bugün ülkemizin tek ve ilk bonsai müzesinde çok özel bir dut ağacı bonsaisinin meyve vermesine ve bu meyvelerin hasadına şahitlik ediyoruz. Bu çok heyecan verici bir durum. Yalova Bonsai Müzesi her zaman gelişmeye devam eden ve her geldiğimde de farklılaştığına şahitlik ettiğim bir müze. Burası bir kere değil, tekrar tekrar ziyaret edilmesi gereken bir yer. Burada yaşayan sanat eserlerini görmenin heyecanını hissedebiliyorsunuz. Tüm sanatseverleri, Cumhurbaşkanlığımızın da büyük destek verdiği Yalova Bonsai Müzesi'ni görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

        İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise müzenin Cumhurbaşkanlığı ve İl Özel İdaresi desteğiyle geçen yıl Yalova'ya kazandırıldığına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

        "Çok ikonik bir müze. Yalova turizmine de çok ciddi bir katkı sağladı. 2025 yılının ilk 5 ayında yaklaşık 3 bin 200 kişi ziyaret etti. Özellikle çevre illerden günlük turlar oldukça arttı. Bu ve benzeri çalışmalar şehrin kültürüne, sanatına ve çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunduğu gibi turizminin gelişmesine ve ekonominin canlanmasına da destek veriyor."

        Hasat sonrası müze sorumlusu bonsai sanatçısı Hasan Şimşek, müzenin özel eserleri arasında bulunan bonsailer hakkında Vali Kaya ve beraberindeki heyete bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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