Yalova'da üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti

Kadir Atalay'ın evli ve 6 aylık bir bebeği olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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