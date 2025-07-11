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        Yalova'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:01
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        Yalova'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.E'nin ormanlık alanda yasa dışı olarak Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

        Operasyonda, arazide 199 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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