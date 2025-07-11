Yalova'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.E'nin ormanlık alanda yasa dışı olarak Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

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