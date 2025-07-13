Yalova'da eve giren yılan itfaiye tarafından çıkarıldı

Merkeze bağlı Kazımiye köyündeki müstakil bir evde ikamet eden vatandaşlar, bahçe kısmından eve giren yılan için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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