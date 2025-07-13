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        Yalova'da eve giren yılan itfaiye tarafından çıkarıldı

        Yalova'da bahçeden eve giren yılanı, itfaiye ekipleri tarafından alınarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 09:55 Güncelleme: 13.07.2025 - 09:55
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        Yalova'da eve giren yılan itfaiye tarafından çıkarıldı
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        Yalova'da bahçeden eve giren yılanı, itfaiye ekipleri tarafından alınarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Merkeze bağlı Kazımiye köyündeki müstakil bir evde ikamet eden vatandaşlar, bahçe kısmından eve giren yılan için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, zehirli olmadığı öğrenilen yılanı evde yakalayarak doğal yaşam alanına saldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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