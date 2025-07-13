Yalova'da eve giren yılan itfaiye tarafından çıkarıldı
Yalova'da bahçeden eve giren yılanı, itfaiye ekipleri tarafından alınarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Yalova'da bahçeden eve giren yılanı, itfaiye ekipleri tarafından alınarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Merkeze bağlı Kazımiye köyündeki müstakil bir evde ikamet eden vatandaşlar, bahçe kısmından eve giren yılan için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, zehirli olmadığı öğrenilen yılanı evde yakalayarak doğal yaşam alanına saldı.
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