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        Yalova'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:33
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        Yalova'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Sürücülerinin henüz kimliği öğrenilemeyen 34 DJP 678 plakalı otomobil, Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesi girişinde önünde seyreden 77 ADN 504 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu, sürücüsü ise kendisine çarpan otomobilin ön camına düştü.

        Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince alova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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