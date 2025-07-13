Yalova'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince alova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu, sürücüsü ise kendisine çarpan otomobilin ön camına düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.