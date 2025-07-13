Yalova-Bursa sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı ve 36 personel ile müdahale edildi.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yalova merkeze bağlı Sugören köyü ile Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nin sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yalova-Bursa sınırında çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

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