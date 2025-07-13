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        Yalova-Bursa sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Yalova-Bursa sınırında çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 21:09 Güncelleme: 13.07.2025 - 21:14
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        Yalova-Bursa sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Yalova-Bursa sınırında çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

        Yalova merkeze bağlı Sugören köyü ile Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nin sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı ve 36 personel ile müdahale edildi.

        Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yangında 30 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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