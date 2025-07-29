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        Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı

        Yalova'da il genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 01:04 Güncelleme: 29.07.2025 - 01:04
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        Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı
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        Yalova'da il genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu'nun kentte orman yangınlarının önüne geçilmesi adına yeni bir karar aldığı belirtildi.

        Açıklamada, "28 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar Yalova ili sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasağa uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verildi." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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