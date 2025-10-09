Yalovaspor Basketbol'da olağanüstü kongre kararı alındı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Yalovaspor Basketbol'da 19 Ekim'de olağanüstü kongre yapılacak.

Ligde geride kalan üç haftada iki galibiyet ve bir mağlubiyet elde eden Yalovaspor Basketbol'da yönetim kurulu, olağanüstü kongre yapma kararı aldı.

Kulüp Başkanı Orbay Tuna, yaptığı açıklamada, 15 yıllık basketbol serüveninin son 6 yılını başkan olarak geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir şehrin umudunu, heyecanını ve inancını yaşatmak için çok çalıştığını ifade eden Tuna, şunları kaydetti:

"Bu süreçte kulübümüzün şahsımla özleştirilmesi beni ne kadar onurlandırsa da, bu kulübün tek sahibinin Yalova halkı olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Almış olduğumuz karar doğrultusunda, kulübümüzün olağanüstü kongresi 19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Basketbol Süper Ligi'ne iki kez yükselmenin gururunu hep birlikte paylaştık. Bu yolculukta, her sezon öncesi verilen sözlerin çoğu yerine getirilmemiş olup kulübümüzün bütçesinin önemli bir bölümünü kendi imkanlarımla karşılayarak Yalova'da basketbol sevgisinin sönmeden yaşaması için var gücümle mücadele ettim. Hatalarım olduysa affınıza sığınıyor, başarılarımızda yanımızda duran herkese gönülden minnet duyuyorum. Seçilecek yeni yönetime de her türlü destek olmaya devam edeceğim."