Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama, "Tegar" filminin gösterimine katıldı

        Yalova'da Endonezya yapımı "Tegar" adlı filmin gösterimine katılan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, "Sinema sadece bir eğlence aracı değildir. Zihinleri ayıran bir duvar değil, kalpleri bağlayan bir köprüdür. İnsanları ayrıştıran bir ses değil sınırları aşan bir dildir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 20:57 Güncelleme: 24.10.2025 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama, "Tegar" filminin gösterimine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da Endonezya yapımı "Tegar" adlı filmin gösterimine katılan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, "Sinema sadece bir eğlence aracı değildir. Zihinleri ayıran bir duvar değil, kalpleri bağlayan bir köprüdür. İnsanları ayrıştıran bir ses değil sınırları aşan bir dildir." dedi.

        13. Evrensel Çocuk Film Festivali (UKFF) kapsamında Endonezya yapımı "Tegar" adlı filmin gösterimi için Yalova'ya gelen Purnama, ilk olarak Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneğini ziyaret etti.

        Burada Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Purnama, engelliler ve aileleriyle sohbetinin ardından Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki film gösterimine katıldı.

        İstiklal Marşı ve Endonezya milli marşının okunmasının ardından konuşmasını yapan Purnama, barış, dostluk ve anlayışı teşvik eden filmlerin yapılmasını takdirle karşıladığını ifade etti.

        Festivalin sadece sinema ile ilgili olmadığını, insanlıkla da büyük ilgisinin bulunduğunu aktaran Purnama, "UNICEF tarafından onaylanan ve bizzat çocukların katılımıyla hayata geçirilen bu film etkinliği gerçekten özel kılmaktadır. Sinema sadece bir eğlence aracı değildir. Zihinleri ayıran bir duvar değil, kalpleri bağlayan bir köprüdür. İnsanları ayrıştıran bir ses değil sınırları aşan bir dildir. Bu film bize yumuşak güç unsurlarını göstermektedir. Kalpleri hareketlendiren, anlayış inşa eden ve insanı bir araya getiren sessiz bir güçtür. Bu film merhameti, cesareti ve direnci anlatan bir hikayedir. Bize engelin bir kısıtlama değil hayatı farklı görme biçimini anlatır. Bu film aynı zamanda Türkiye ile paylaştığımız ortak değerler, empati, insanlık ve çeşitliliğe olan saygıyı yansıtmaktadır." diye konuştu.

        Evrensel Çocuk Film Festivali gibi platformlar sayesinde toplumda merhamet ve anlayış duygularını yeşerttiklerine vurgu yapan Purnama, "Çünkü gelecek ayrıştıranların değil anlayış gösterenlerindir." dedi.

        Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Arslanhan ise engellilerin dünya çapında birçok sorunla uğraştığını, bu sorunları da aşmak için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

        "Biz ülkemizde engellilerle ilgili çalışmalar yaparken aynı zamanda Asya ve Pasifik bölgesinde 700 milyon civarında engelli var. Endonezya'da yaklaşık 10 milyon civarında engelli var. Ortak bir payda ve sorunlara çözüm gerektiren konularımız var. Dünya artık küçüldü. O zaman sorunlarımızı da çözmek için mücadele etmeliyiz. Yaptığımız çalışmaların yanında yaptığımız bu tarz filmler de kitlelere ulaşıyor. Kazanılmış haklara ulaşmak için çok ciddi bir araç oluyor filmler."

        Konuşmaların ardından başrol oyuncularının da yer aldığı filmin gösterimi yapıldı. Film salondaki davetlilerin büyük beğenisi topladı.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Osman Sarı, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, YTSO Başkanı Cemil Demiryürek, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Firari FETÖ hükümlüsü Yalova'da yakalandı
        Firari FETÖ hükümlüsü Yalova'da yakalandı
        Yalova'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
        Yalova'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
        Yalova'da fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Yalova'da fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Yalova'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Yalova'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Çınarcık'ta şarjdaki elektrikli motosiklet yandı
        Çınarcık'ta şarjdaki elektrikli motosiklet yandı
        Yalova'da tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü