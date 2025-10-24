Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama, "Tegar" filminin gösterimine katıldı

Yalova'da Endonezya yapımı "Tegar" adlı filmin gösterimine katılan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, "Sinema sadece bir eğlence aracı değildir. Zihinleri ayıran bir duvar değil, kalpleri bağlayan bir köprüdür. İnsanları ayrıştıran bir ses değil sınırları aşan bir dildir." dedi.

13. Evrensel Çocuk Film Festivali (UKFF) kapsamında Endonezya yapımı "Tegar" adlı filmin gösterimi için Yalova'ya gelen Purnama, ilk olarak Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Burada Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Purnama, engelliler ve aileleriyle sohbetinin ardından Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki film gösterimine katıldı.

İstiklal Marşı ve Endonezya milli marşının okunmasının ardından konuşmasını yapan Purnama, barış, dostluk ve anlayışı teşvik eden filmlerin yapılmasını takdirle karşıladığını ifade etti.

Festivalin sadece sinema ile ilgili olmadığını, insanlıkla da büyük ilgisinin bulunduğunu aktaran Purnama, "UNICEF tarafından onaylanan ve bizzat çocukların katılımıyla hayata geçirilen bu film etkinliği gerçekten özel kılmaktadır. Sinema sadece bir eğlence aracı değildir. Zihinleri ayıran bir duvar değil, kalpleri bağlayan bir köprüdür. İnsanları ayrıştıran bir ses değil sınırları aşan bir dildir. Bu film bize yumuşak güç unsurlarını göstermektedir. Kalpleri hareketlendiren, anlayış inşa eden ve insanı bir araya getiren sessiz bir güçtür. Bu film merhameti, cesareti ve direnci anlatan bir hikayedir. Bize engelin bir kısıtlama değil hayatı farklı görme biçimini anlatır. Bu film aynı zamanda Türkiye ile paylaştığımız ortak değerler, empati, insanlık ve çeşitliliğe olan saygıyı yansıtmaktadır." diye konuştu.

Evrensel Çocuk Film Festivali gibi platformlar sayesinde toplumda merhamet ve anlayış duygularını yeşerttiklerine vurgu yapan Purnama, "Çünkü gelecek ayrıştıranların değil anlayış gösterenlerindir." dedi. Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Arslanhan ise engellilerin dünya çapında birçok sorunla uğraştığını, bu sorunları da aşmak için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek şöyle konuştu: "Biz ülkemizde engellilerle ilgili çalışmalar yaparken aynı zamanda Asya ve Pasifik bölgesinde 700 milyon civarında engelli var. Endonezya'da yaklaşık 10 milyon civarında engelli var. Ortak bir payda ve sorunlara çözüm gerektiren konularımız var. Dünya artık küçüldü. O zaman sorunlarımızı da çözmek için mücadele etmeliyiz. Yaptığımız çalışmaların yanında yaptığımız bu tarz filmler de kitlelere ulaşıyor. Kazanılmış haklara ulaşmak için çok ciddi bir araç oluyor filmler." Konuşmaların ardından başrol oyuncularının da yer aldığı filmin gösterimi yapıldı. Film salondaki davetlilerin büyük beğenisi topladı.