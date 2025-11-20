Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturmada keşif raporu ile ses analiz sonuçları bekleniyor

        Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut soruşturmasına ilişkin dosyada hiçbir şüphe kalmaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

        Giriş: 20.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:45
        Sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturmada keşif raporu ile ses analiz sonuçları bekleniyor
        Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut soruşturmasına ilişkin dosyada hiçbir şüphe kalmaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmadaki görevli cumhuriyet savcısı sayısı 3'e yükseldi.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli iddialarla başvuruda bulunan her tanığı, detayı ve bilgiyi titizlikle değerlendiriyor.

        Başsavcılıkça kurulan ve olayın yaşandığı evde 8 Ekim'de inceleme gerçekleştiren bilirkişi heyeti raporunun tamamlanması, TÜBİTAK'a gönderilen görüntü ve ses analiz raporunun gelmesi bekleniyor.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni ziyaret eden Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Öksüz, uzmanlarla yaptığı görüşmede seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve konuşma tapelerinin çıkarılmasını istedi.

        - "Keşif raporu ile analiz sonuçlarını bekliyoruz"

        Başsavcı Öksüz, gazetecilere, yürütülen soruşturmada kendisiyle birlikte 3 savcının görev aldığını söyledi.

        Soruşturmanın başından itibaren dosya savcısı ile birlikte görev aldığını, aksaklık yaşanmaması adına bir savcının daha dosyaya dahil edildiğini anlatan Öksüz, kamuoyu tarafından da yakından takip edilen soruşturmada çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.

        Öksüz, olaya ilişkin her detay ve bilgiyi titizlikle değerlendirdiklerini belirterek, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile analiz sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

        - Olay

        Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Tut'un oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadelerine başvurulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

