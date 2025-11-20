Sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturmada keşif raporu ile ses analiz sonuçları bekleniyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut soruşturmasına ilişkin dosyada hiçbir şüphe kalmaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmadaki görevli cumhuriyet savcısı sayısı 3'e yükseldi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli iddialarla başvuruda bulunan her tanığı, detayı ve bilgiyi titizlikle değerlendiriyor.

Başsavcılıkça kurulan ve olayın yaşandığı evde 8 Ekim'de inceleme gerçekleştiren bilirkişi heyeti raporunun tamamlanması, TÜBİTAK'a gönderilen görüntü ve ses analiz raporunun gelmesi bekleniyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni ziyaret eden Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Öksüz, uzmanlarla yaptığı görüşmede seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve konuşma tapelerinin çıkarılmasını istedi.

- "Keşif raporu ile analiz sonuçlarını bekliyoruz"

Başsavcı Öksüz, gazetecilere, yürütülen soruşturmada kendisiyle birlikte 3 savcının görev aldığını söyledi.

Soruşturmanın başından itibaren dosya savcısı ile birlikte görev aldığını, aksaklık yaşanmaması adına bir savcının daha dosyaya dahil edildiğini anlatan Öksüz, kamuoyu tarafından da yakından takip edilen soruşturmada çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.

Öksüz, olaya ilişkin her detay ve bilgiyi titizlikle değerlendirdiklerini belirterek, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile analiz sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

- Olay

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.