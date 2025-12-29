Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Bu arada hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

