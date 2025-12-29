Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 05:31 Güncelleme: 29.12.2025 - 05:31
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

        Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

        Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor.

        Bu arada hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

