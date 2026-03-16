        Yalova'da 7 suçtan aranan hükümlü uyuşturucu ürettiği evde yakalandı

        Yalova'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 suçtan aranan hükümlü, saklandığı evde uyuşturucu yetiştirirken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Yalova'da 7 suçtan aranan hükümlü uyuşturucu ürettiği evde yakalandı

        Yalova'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 suçtan aranan hükümlü, saklandığı evde uyuşturucu yetiştirirken yakalandı.


        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, gizlendiği evde aynı zamanda uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaştı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve İstihbarat şube müdürlüklerinin yaptığı operasyonda hükümlü ve evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

        Evde yapılan aramada, 350 gram uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 18 kök Hint keneviri, hassas terazi, kenevir bitkisi üretim ve çoğaltımı için teknik donanım, araç ve gereçler ile kimyasal maddeler ele geçirildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

