Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da şehit polisin eşi evini Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı

        Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk'ün eşi Dilek Külünk, evini Kur'an kursu olarak kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehidin eşi Dilek Külünk, vaize Safiye Şentürk'ün rehberliğinde geldiği müftülükte İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından karşılandı.

        Kendilerine bağış olarak verilen evi Kur'an kursu olarak kullanılması kaydıyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışlayan Külünk, evin tapusu ve anahtarlarını Yılmaztürk'e teslim etti.

        Külünk, eşinin 29 Aralık 2025'te şehit düştüğünü hatırlattı.

        Kahraman şehidin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla ailesi olarak bu bağışı gerçekleştirdiklerini belirten Külünk, "Bu bağışla en büyük arzumuz, dinimizi doğru kaynaklardan, doğru usulle öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza güvenilir bir kapı aralamak, onları devletimizin resmi kurumlarının sağladığı bilgiyle buluşturmaktır." dedi.

        Külünk, inancın doğru anlaşılmasının toplumsal huzurun ve birlik ruhunun en güçlü temellerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Din gibi son derece hassas ve derin bir mesele, vatandaşlarımızın yanlış yönlendirilmemesi, kirli ideolojiler tarafından istismar edilmemesi ve zihinlerinin zehirlenmemesi için devletin denetimindeki güvenilir kurumlar aracılığıyla öğrenilmelidir. Bu nedenle yaptığımız bu bağışın, bir yandan aziz şehidimiz Turgut Külünk'ün adını yaşatan kalıcı bir hayra dönüşmesini, diğer yandan da vatandaşlarımızın hakikate sağlam ve güvenli bir yoldan ulaşmalarına vesile olmasını yürekten temenni ediyoruz. Aziz şehidimizin hatırası, milletimizin hafızasında daima yaşayacak, onun fedakarlığı, doğruyu arayan her bireye ışık olmaya devam edecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Lokantada oturuyordu... Silahı çekip öldürdüler!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı
        Ukrayna'dan Oscar ödülü aldı
        Mesajlarda şifreleme kalkıyor!
        Mesajlarda şifreleme kalkıyor!
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        Taksim Tünel bir turist fikriymiş!
        Taksim Tünel bir turist fikriymiş!
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"

        Benzer Haberler

        Yalova'da şehit eşi evini Diyanet Vakfına bağışladı
        Yalova'da şehit eşi evini Diyanet Vakfına bağışladı
        Yalova'da bayram öncesi denetimler
        Yalova'da bayram öncesi denetimler
        Yalova'da 7 suçtan aranan hükümlü uyuşturucu ürettiği evde yakalandı
        Yalova'da 7 suçtan aranan hükümlü uyuşturucu ürettiği evde yakalandı
        Yalova'da saklandığı evde uyuşturucu yetiştiren hükümlü yakalandı
        Yalova'da saklandığı evde uyuşturucu yetiştiren hükümlü yakalandı
        Yalova'da termal tesisler bayrama yüzde 100 dolulukla girecek
        Yalova'da termal tesisler bayrama yüzde 100 dolulukla girecek
        Yalova'da simitçi cinayetinde 2 sanık için 29'ar yıla kadar hapis istemi
        Yalova'da simitçi cinayetinde 2 sanık için 29'ar yıla kadar hapis istemi