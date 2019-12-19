Organları 3 kişiye umut oldu Yalova’da organ nakli için zamanla yarış

Yalova Devlet Hastanesi’nde beyin kanamasından vefat eden yaşlı adamın organları 3 kişiye umut oldu.

Armutlu ilçesinden beyin kanaması teşhisiyle Yalova Devlet Hastanesi’ne getirilen Faruk Fikret Ersoy (62 )hastanede tedavi altına alındı. Bir süre burada tedavi gören şahıs, ölümü halinde organlarını bağışlamak istediğini dile getirdi. Ardından hayata gözlerini yuman Faruk Fikret Ersoy’un organ nakli ile ilgili ailesinin de izni alındı. Bursa Memorial ve Acıbadem Hastanelerinden gelen uzman ekipler vefat eden şahsın 2 böbreğini ve karaciğerini aldılar. Ardından zamanla yarış başladı. Şahsın alınan organları Bursa'da organ nakli bekleyen 2 hastaya umut oldu.

YALOVA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.