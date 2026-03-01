Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Yalova merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Yalova merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Yalova merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. İstanbul'da da eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 14:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yalova merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        AA'daki habere göre; Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Yalova ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Operasyonda 242,75 gram çeşitli türlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 64 uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca, şarjör ve 39 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dubai'de patlama sesleri

        Kuveyt Uluslararası Havalimanı, dron ile hedef alınırken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde patlama sesleri duyuldu. BAE Savunma Bakanlığı, İran'a ait dron ve füze saldırısının önlendiğini bildirdi. Dubai'de 4 kişinin yaralandığı bildirilirken, kentin dron ile hedef alındığı aktarıldı. Ku...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi