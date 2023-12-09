Yalova ve Bursa'da korkutan deprem! İşte 9 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 9 Aralık Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Yalova ve Bursa'da deprem oldu. İşte 9 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yer alan verilere göre 9 Aralık Cumartesi günü sabahın ilk saatlerinde Yalova ve Bursa'da 3 büyüklüğünün üzerinde peş peşe depremler meydana geldi. İşte 29 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre son depremlerin merkez üssü, saatleri ve büyüklükleri şu şekilde;
Saat 05:29'da Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.2,
Saat 02:21'de Marmara Denizi Yalova Çınarcık'ta 3.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.