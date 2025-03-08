Adıyaman'da kalkışta düşen yamaç paraşütü pilotu öldü
Adıyaman'da kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti
Yamaç paraşütü pilotu Mahir Kartalmış, Adıyaman'daki Ali Dağı'nda paraşütle kalkış yaparken dengesini kaybedip kayalıklara düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yarım saatlik çalışmasının ardından kayalıklardan alınan Kartalmış, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kartalmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.