Yamagata - Albirex Niigata maçı istatistikleri

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Yamagata, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Albirex Niigata takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. 34 puanlı Yamagata 10. sırada bulunuyor, Albirex Niigata 26 puana sahip ve 17. sırada. Yamagata, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Albirex Niigata, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 208. İddaa'da Yamagata kazanır 1.95, berabere biter 2.90, Albirex Niigata kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Yamagata son haftadaki Sendai müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Albirex Niigata, Kawasaki karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Yamagata, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Yamagata, kendi sahasında 17 gol attı, 12 gol yedi.

Albirex Niigata, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Albirex Niigata 16 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ