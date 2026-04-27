Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik ‘Yan bakma' kavgasında 1 kişi öldü, 1 şahıs yaralandı

        ‘Yan bakma' kavgasında 1 kişi öldü, 1 şahıs yaralandı

        Eskişehir'de iki grup arasında 'yan bakma' meselesinden çıkan kavgada, göğsünden bıçaklanan 25 yaşındaki genç hayatını 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli ise gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 15:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yan bakma'kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

        Eskişehir'de iki grup arasında ‘yan bakma' meselesinden çıkan kavgada, göğsünden bıçaklanan 25 yaşındaki genç hayatını 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

        YAN BAKMA KONUSUNDAN TARTIŞMA ÇIKTI

        Olay, dün gece Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Eti caddesi bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki taraf arasında yan bakma konusundan tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bacağından ve göğsünden bıçaklanan 25 yaşındaki Mehmet Can Deneklisoy olay yerinde hayatını kaybetti. Göğsünden hafif şekilde yarlanan M.B.(26) ise olay yerinden kaçarak yine aynı mahallede Özbek Sokakta bir aparta sığındı.

        Vatandaşların boş arazide hareketsiz yatan Mehmet Can Deneklisoy'u görmesinin akabinde durum polise ihbar edildi. Yapılan incelemenin ardından genç adama ait cenaze otopsisi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı M.B. ise sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

        Olayla ilgili çalışmasını derinleştiren ekipler, E.T. (25), Y.C.T.(23) ve A.A.Y.(23) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Polisin incelemesi sürüyor.

        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
