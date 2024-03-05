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        Haberler Televizyon Yan Oda ne zaman başlıyor? Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, konusu gerçek hikayeden mi uyarlandı?

        Yan Oda ne zaman başlıyor? Yan Oda dizisi oyuncuları kimler, konusu gerçek hikayeden mi uyarlandı?

        Başrollerini Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Yan Oda, yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Farklı ailelerin birlikte yaşama macerasını konu alacak olan dizinin kadrosunda kimlerin yer aldığı ve hangi gün ekranlara geleceği merak konusu haline geldi. İşte, Yan Oda dizisine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 11:36 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:36
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        Star TV'nin yeni dizisi Yan Oda'nın yayın hayatına başlamasına sayılı gün kaldı. Kadrosunda ünlü oyuncuların bulunduğu dizinin başrollerinde Şevval Sam ve Caner Cindoruk yer alıyor. Daha öncesinde yayın tarihine dair soru işaretleri bulunan dizinin bu hafta yayınlanan fragmanıyla tarih kesinleşti. İşte, Yan Oda'ya dair detaylar...

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        YAN ODA DİZİSİ YAYIN TARİHİ!

        Yapımcılığını OGM Pictures üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu Yan Oda dizisi izleyici karşısına çıkmak için geri sayıma başladı.

        Dizinin ilk bölümü 9 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'da seyircisi ile buluşacak.

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        YAN ODA OYUNCU KADROSU

        Şevval Sam'ın Yasak Elma'dan sonra ekranlara geri döneceği dizide partneri Caner Cindoruk olacak. Dizinin kadrosunda ekranın sevilen isimlerinden Derya Karadaş, Bülent Polat, Nekazet Erden, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve usta oyuncu Melek Baykal yer alıyor.

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        YAN ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?

        Ünlü bir sunucu olan Sevgi Ersoy (Şevval Sam), kariyerinin düşüşe geçmesinin ardından ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey (Caner Cindoruk) ile ani bir evlilik yapar. İkinci bir şans arayışında olan çiftin hayatı, birbirinden çok farklı ailelerinin aynı çatı altında bir araya gelmeleriyle karmaşıklaşır. Bu evlilik, Sevgi ve Fikret'in beklentilerinin ötesinde zorluklarla dolu olacaktır. Ayrıca, çocukları Taylan ve Şelale'nin de bir arada yaşayacak olmaları durumu daha da zorlaştıracaktır.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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