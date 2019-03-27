Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre sezon sonunda sözleşmesi biten 13 oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Sarı-Lacivertliler'in yerlerine en az 7-8 takviye yapması bekleniyor.

Bu noktada teknik direktör Ersun Yanal'ın da görüşleri netleşmeye başladı. Şu ana kadar ki transfer politikasının aksine takımdaki genç oyuncu sayısının yeterli olduğunu düşünen Yanal'ın kadroya tecrübeli isimlerin katılmasını istediği öğrenildi. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkılacağını bilen Yanal'ın bu nedenle kritik süreçte ayakları yere sağlam basacak bir takım kurmak istiyor.

Fenerbahçe'e 2013-2014 sezonunda son şampiyonluğunu kazandıran Yanal'ın, o dönemdeki ilk 11'inin yaş ortalaması 30 olarak kayıtlara geçmişti.