Yandex Maps artık güzergâh boyunca yol ücretlerini gösteriyor

Yandex Maps, sürücülere yolculuklarını kolaylaştıran yenilikçi bir özellikle Karayolu Trafik Haftası’nda fark yaratıyor. Uygulamanın son güncellemesi, rota üzerindeki ücretli yolların geçiş ücretlerini önceden göstererek seyahat maliyetlerini şeffaf hale getiriyor. Alternatif güzergâh seçenekleriyle sürücülere kontrol sunan bu özellik, Yandex Maps ve Navigasyon’un iOS ile Android sürümlerinde aktif.

ÜCRETLİ YOLLAR ARTIK ŞEFFAF

Yandex Maps’in yeni özelliği, rota oluştururken ücretli yolların maliyetlerini anında görüntülüyor. Sürücüler, Sınıf 1 (binek otomobil) araçlar için geçerli ücretleri net bir şekilde görebiliyor. Örneğin, İstanbul Avrupa Yakası’ndan Sabiha Gökçen Havalimanı’na giderken Yavuz Sultan Selim Köprüsü veya Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) gibi ücretli yolların bedelleri açıkça belirtiliyor. Bu sayede sürücüler, bütçelerine uygun rotaları kolayca seçebiliyor.

DAHA GÜVENLİ VE VERİMLİ SÜRÜŞ

Yandex Maps ve Navigasyon, ücret gösterme özelliğiyle sınırlı kalmıyor. Hız sınırı uyarıları, asfaltsız yollardan kaçınma seçeneği ve çevrimdışı harita indirme gibi özellikler, sürücülere güvenli ve kesintisiz bir deneyim sunuyor. Ayrıca, yol kapanışlarında başlangıç-bitiş tarihleri ve saatleri gösterilerek alternatif rota planlaması kolaylaşıyor.