Yandex Maps artık güzergâh boyunca yol ücretlerini gösteriyor
Yandex Maps'in yeni özelliği ile ücretli yolların maliyetleri artık güzergâh üzerinde! Sürücüler, yolculuklarını daha şeffaf ve ekonomik planlayabiliyor. Yeni özellik ile ücretli yolların geçiş ücretleri önceden görüntülenebiliyor ve alternatif güzergâhlar ile seyahat maliyetleri daha öngörülebilir hale geliyor.
Yandex Maps, sürücülere yolculuklarını kolaylaştıran yenilikçi bir özellikle Karayolu Trafik Haftası’nda fark yaratıyor. Uygulamanın son güncellemesi, rota üzerindeki ücretli yolların geçiş ücretlerini önceden göstererek seyahat maliyetlerini şeffaf hale getiriyor. Alternatif güzergâh seçenekleriyle sürücülere kontrol sunan bu özellik, Yandex Maps ve Navigasyon’un iOS ile Android sürümlerinde aktif.
ÜCRETLİ YOLLAR ARTIK ŞEFFAF
Yandex Maps’in yeni özelliği, rota oluştururken ücretli yolların maliyetlerini anında görüntülüyor. Sürücüler, Sınıf 1 (binek otomobil) araçlar için geçerli ücretleri net bir şekilde görebiliyor. Örneğin, İstanbul Avrupa Yakası’ndan Sabiha Gökçen Havalimanı’na giderken Yavuz Sultan Selim Köprüsü veya Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) gibi ücretli yolların bedelleri açıkça belirtiliyor. Bu sayede sürücüler, bütçelerine uygun rotaları kolayca seçebiliyor.
DAHA GÜVENLİ VE VERİMLİ SÜRÜŞ
Yandex Maps ve Navigasyon, ücret gösterme özelliğiyle sınırlı kalmıyor. Hız sınırı uyarıları, asfaltsız yollardan kaçınma seçeneği ve çevrimdışı harita indirme gibi özellikler, sürücülere güvenli ve kesintisiz bir deneyim sunuyor. Ayrıca, yol kapanışlarında başlangıç-bitiş tarihleri ve saatleri gösterilerek alternatif rota planlaması kolaylaşıyor.
Karayolu Trafik Haftası’nda tanıtılan bu yenilik, Yandex Türkiye’nin trafik verimliliğine verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Yandex Maps ve Navigasyon, Türkiye genelinde sürücülere daha ekonomik, güvenli ve konforlu bir yolculuk sunma hedefiyle yeniliklerini sürdürüyor.