Manavgat'taki yangında 34 mahalle zarar görürken, Marmaris'teki yangına ise gece boyunca müdahale edildi. Mersin'de de 5 mahallede evler boşaltıldı. Diğer yandan 42 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Vatandaşlar yangın çıkan illeri araştırıyor. İşte yangında son durum ve yangın çıkan iller...

YANGIN ÇIKAN İLLER

Adana,

Osmaniye,

Antalya,

Mersin,

Muğla,

Kahramanmaraş,

Kayseri

Manisa

Kütahya

Balıkesir

Kilis

Kocaeli

Kastamonu

Sakarya

İstanbul

Hatay

Bursa

İzmir

Diyarbakır

Karaman

Edirne.

YANGINDA SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından yaptığı tablolu paylaşımda; Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının devam ettiği yer aldı. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 30, 2021

KAHRAMANMARAŞ VE ADANA CEYHAN'DA ÇIKAN YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş ve Adana Ceyhan'da çıkan yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.

— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 30, 2021