Yangın kavgasına biber gazlı müdahale

Aksaray'da 5 katlı binanın 1’inci katında oturan ailenin çocukları, çakmakla oynarken yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre diğer dairelerde oturanlar aileye tepki gösterirken, çıkan arbedeye polis biber gazıyla müdahale etti.

KOMŞULARI TEPKİ GÖSTERDİ

Kentte katlı binanın giriş katında oturan Aysel A.’nın (40) 5, 7 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuğu, çakmakla oynarken evde yangın çıktı. Diğer dairelerde oturanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, yangını söndürdü. Ev sahibi Seyhan Dağ ve binada oturan yakınları kiracı Aysel A.’ya tepki gösterdi.

2 KİŞİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ Polis ekipleri ile bu kişiler arasında arbede çıktı. Polis, gruba biber gazı sıkıp, takviye polis çağırdı. Aysel A. ve 3 çocuğuyla binada oturan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.