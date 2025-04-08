Yangın tüpleri, yangın güvenliğinde kritik bir rol oynar. Ancak, her yangın tüpü her yerde kullanılmaz! Hangi yangın tüpünün nerede kullanılacağını bilmek, yangın anında hayati önem taşır.

HANGİ YANGIN TÜPÜ NEREDE KULLANILIR?

Yangın tüpleri, her yıl binlerce yangının söndürülmesinde kritik rol oynar. Her ortamda kullanılabilecek tek bir yangın tüpü yoktur; bunun yerine, yangının türüne ve bulunduğunuz alana göre farklı yangın tüpleri kullanılır.

YANGIN TÜRLERİ NELERDİR?

1. A TİPİ YANGIN

Organik kökenli yangın. Yanınca kül bırakan maddelerin oluşturdukları yangınlardır. Ağaç , kömür, kağıt , ot, selüloz, kauçuk, tekstil ürünleri, plastik v.s.

A. sınıfı yangınlar, soğutucu etki yaratan maddeler ile müdahale edilmek sureti ile söndürülür. (Kuru kimyevi Toz ve Köpüklü Yangın Söndürücüler vb.)

2. B TİPİ YANGIN

Akaryakıt Yangınları. Sıvı yanıcı maddelerin oluşturduğu yangınlardır. Benzin, benzol, mazot, fuel-oil, madeni yağlar, vernik, boya, tiner, alkol, aseton vs.

B sınıfı yangınlar, yanan madde ile oksijen teması kesilerek (boğmak) sureti ile söndürülür. (Kuru kimyevi Toz, Köpüklü ve Karbondioksit Yangın Söndürücüler) 3. C TİPİ YANGIN Gaz Yangınları. Yanıcı gaz ve basınç altında sıvılaştırılmış gaz haldeki maddelerin oluşturdukları yangınlardır. Gazlar, metan, hidrojen, asetilen, lpg, doğal gaz,vs. C sınıfı yangınlar, yangın kaynağı kesilerek ve soğutma işlemi yapılarak söndürülür. (Kuru kimyevi Toz ve Karbondioksit Yangın Söndürücüler) 4. D TİPİ YANGIN Metal Yangınları. Hafif metallerin oluşturdukları yangınlarıdır. Titanyum, uranyum, fosfor, sodyum,potasyum,alüminyum, magnezyum vs... D sınıfı yangınlar, özel amaçla üretilmiş kuru tozlu yangın söndürücülerle ile söndürülür. 5. E TİPİ YANGIN Elektrik yangınları. Elektrik trafo, pano vb. gibi yerlerde çıkan yangınlardır. E sınıfı yangınlar, Kuru kimyevi Toz, Köpüklü ve Karbondioksit Yangın Söndürücüler ile söndürülür.

YANGIN TÜPÜ ÇEŞİTLERİ 1. KKT (KURU KİMYEVİ TOZLU) YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ Tozlu yangın söndürme cihazı olarak adlandırılan bu yangın tüpü; A, B ve C tipi tüm yangınlarda kullanılabilir. Bu cihazlar, amonyum fosfat içeriği ile üretilmektedir. Bu ürünlerin temel işlevi, yanma ve oksijenin irtibatını kesmektir. Evde, işyerlerinde ve araçlarda yaygın olarak tercih edilir. REKLAM 2. KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ A ve B tipi yangınların söndürülmesinde son derece etkili olan bu ürün, azot gazının basınç yolu ile sıkıştırılmasından meydana gelir. İçinde yeterli oranda su bulunan bu yangın söndürme tüpleri, en sık satın alınan yangın söndürme tüpleri arasında yer alır. 3. CO2 (KARBONDİOKSİTLİ) YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ Karbon dioksit tüpleri, elektrik yangınları ve sıvı yangınları için idealdir. Elektrikli ekipmanların bulunduğu alanlarda tercih edilir çünkü CO2, elektrik akımına zarar vermez ve yangının söndürülmesinde etkili olur. Ancak, oksijenle temas ettiğinde zehirli olabilir, bu yüzden kullanım alanlarında dikkatli olunmalıdır. 4. SIVI VE GAZ YANGINLARINA ÖZEL YANGIN TÜPÜ (D TİPİ) Sıvı ve gaz yangınlarını söndürmek için kullanılan yangın tüpleri, özellikle petrol, alkol, gaz ve kimyasal maddeler gibi yanıcı sıvıların bulunduğu alanlarda kullanılır. Bu tüplerin içeriği, yanıcı sıvıların etkili bir şekilde söndürülmesi için tasarlanmıştır.

REKLAM 5. SUDA ÇÖZÜNÜR YANGIN TİPİ (K TİPİ) K tipi tüpler, özellikle yağlı yangınlar için kullanılır. Genellikle restoranlar, mutfaklar veya diğer yemek pişirme alanlarında tercih edilir. Mutfaklardaki yağlı yangınları güvenli bir şekilde söndürmeye yönelik tasarlanmıştır. YANGIN TÜPÜ KULLANIM ALANLARI 1. EVDE KULLANIM Evlerde genellikle ABC tipi yangın tüpleri tercih edilir. Bu tüpler, mutfak, oturma odası ve yatak odası gibi evin farklı bölümlerinde kullanılabilir. Elektrik aletlerinin fazla olduğu evlerde, özellikle elektrikli yangınları önlemek için CO2 tüpleri de bulundurulmalıdır. Ayrıca, mutfakta yağlı yangın riski olduğu için K tipi yangın tüpü de faydalı olabilir. 2. OFİSLER VE İŞYERLERİNDE Ofisler ve işyerlerinde, genellikle ABC tipi yangın tüpleri yaygın kullanılır. Ancak, elektrikli ekipmanların fazla olduğu ofislerde CO2 tüpleri de bulundurulmalıdır. Yüksek binalarda ise her katta, merdiven boşluklarında ve girişlerde yangın tüpleri bulunmalıdır. Özellikle büyük ofislerde veya fabrikalarda, yangın tüplerinin farklı bölgelerde, yangının türüne göre çeşitlendirilmesi önemlidir. REKLAM 3. ARAÇLARDA Araçlarda, genellikle ABC tipi yangın tüpleri kullanılır. Bu tüpler, küçük araç yangınlarını söndürmek için uygundur. Araçların motor bölmesinde meydana gelebilecek yangınları söndürmeye yönelik tasarlanmış tüpler, hızlı bir şekilde araçtaki yangınların kontrol altına alınmasını sağlar.

4. ENDÜSTRİYEL ALAN VE FABRİKALARDA Fabrikalar, yangın tüplerinin en kritik kullanıldığı yerlerden biridir. Endüstriyel alanlarda, hem katı hem de sıvı yangınları riski olduğu için, her tür yangına karşı çeşitli yangın tüpleri bulunmalıdır. Ayrıca, kimyasal maddelerin ve tehlikeli sıvıların bulunduğu alanlarda D tipi yangın tüpleri de önemli bir yer tutar. 5. MUTFAKLARDA Mutfaklar, özellikle yağlı yangınların çok sık meydana geldiği alanlardır. Bu sebeple, mutfaklarda K tipi yangın tüpleri bulundurulmalıdır. K tipi tüpler, yemek pişirirken oluşabilecek yağlı yangınları etkin bir şekilde söndürebilir. REKLAM YANGIN TÜPÜ KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN! Yangın tüpü kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır: - Doğru Yangın Tüpü Seçimi: Yangın tüpünün türü, bulunduğunuz alandaki yangın riskine göre seçilmelidir. Yanlış tüp kullanımı yangının yayılmasına neden olabilir. - Periyodik Bakım ve Kontrol: Yangın tüplerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Her tüpün üzerinde bir basınç göstergesi bulunur, bu göstergeyi kontrol ederek tüpün etkinliğini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, tüplerin son kullanım tarihlerine de dikkat edilmelidir.