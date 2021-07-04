Yangına rağmen tıraşa devam etti! - Haberler

Yangına rağmen tıraşa devam etti! 0:00 / 0:00

DHA

Olayda, 4 katlı binanın giriş katında bulunan mobilya mağazasında bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti. Öte yandan binada yaşayan vatandaşların düğünde oldukları öğrenilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

KUAFÖR TRAŞ YAPMAYA DEVAM ETTİ

Yangından çıkan duman binayı ve çevresini tamamen sardı. Binanın bitişiğinde bulunan bir erkek kuaförü ise içerideki müşterisinin saçını kesmeye devam etti. Kuaför tıraşı bitirdikten sonra dışarıya çıktı.