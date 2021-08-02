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Son dakika orman yangınlarında son durum araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, , "28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 119 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı. Şu anda devam eden 7 yangımız var. Devam eden yangınlarımız Antalya'yı biliyorsunuz, Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarımız devam ediyor. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer yangınları devam ediyor. Yeni gelen bilgiye göre Seydikemer yangını soğutma çalışmaları başladı. Gün içinde Menteşe'de çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Tunceli Hozatlı'da bir yangın şu anda devam ediyor. Bugün itibarıyla Mersin Silifke, Antalya Gazipaşa, Antalya Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarını kontrol altına aldık" dedi.

YANGINLARDA SON DURUM

ANTALYA YANGIN SON DURUM

Antalya'da yangın felaketi hız kesmiyor. Kentin Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, şiddetli rüzgarla etkisini sürdürüyor. Rüzgarın öğleden sonra yön değiştirmesiyle yangın, mahalle merkezine doğru ilerlemeye başladı

Bölgede dağ yamacında devam eden yangın, bir anda mahalle yakınlarına kadar ulaştı. Yangını görenler, hemen duruma müdahale etmek istese de rüzgar nedeniyle bir anda etrafı sardı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, arazözlerle yangının olduğu noktaya doğru ilerlerken, söndürme helikopterleriyle de çalışmalara destek verildi.

DHA'nın haberine göre mahalleli, evlerini boşaltırken, bazı kişiler, ağaç dallarıyla yangının evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı. Mahalleli, itfaiye ve orman ekiplerinin geldiği arazözlerin hortumlarını da tutarak, yangını söndürmek için çaba harcarken, kepçelerle de yangının ilerlemesini engellemek için setler oluşturuldu.

Jandarma ekipleri, yangının evlere doğru gelmesi üzerine, sahiplerinden boşaltmalarını istedi. Birçoğu evini boşaltırken, bazıları gitmemek için direndi. Alevleri görenler, hızla mahalleden uzaklaştı. Yangının evlerine doğru geldiğini gören bazı kişiler, gözyaşı döktü. Yangın, mahalle içine girmezken, yüksek noktada yer alan 3 ev kısmen hasar gördü.

MARMARİS YANGIN SON DURUM

Marmaris yangının 5. gününde alevler Hisarönü mahallesini sardı. Adeta mahşer gününün yaşandığı bölgede Hisarönü Mahallesi boşaltıldı. İnsanlar alevler arasında kalan yerleşim yerinden canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Ekipler, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan mahalledeki alevlere havadan helikopter, karadan da arazözlerle müdahale ederken feci anlar yaşandı. İneğini alandan sırt çantasını kapan kişiye kadar herkes koşar adımlarla alevlerden kurtulmaya çalıştı.

Bölgede yamaçta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Habertürk ekibi canlı yayındayken dakikalar içinde alevler, anayola kadar indi. Anayolda bulunan insanlar bir anda dumanların arasında kaldı.

Alevlerin Hisarönü-Bozburun kara yoluna ulaşması nedeniyle, Hisarönü girişi yol trafiğe kapandı. Görevliler, Hisarönü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşları evlerinden tahliye ediyor.

ISPARTA'DA YANIYOR

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde devam eden yangında kozalakların yangını nasıl büyüttüğü cep telefonu ile görüntülendi.

Sütçüler ilçesinde Yazılı Kanyon’da saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan yoğun bir mücadele veriyor. Yangına 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara unsuru ile müdahale ediliyor. Yangın Çandır köyünde bazı evlere zarar verirken, vatandaşlar yangının yayılmasını engellemek için büyük çaba gösteriyor.

DENİZLİ'DE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Türlübey Mahallesi'ndeki evlere doğru yaklaştı. Vatandaşlardan anonslarla tedbir amacıyla bölgeyi boşaltması talep edildi. Vatandaşlar, evlerini boşaltmaya başladı.

BODRUM YANGININDA SON DURUM: ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden takviye gelen ekiplerin müdahalesi kesintisiz devam ediyor.

Gökpınar, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı mahallerinde yanan çam ağaçlarının yola devrilmesi ve kaya parçalarını sürüklemesi nedeniyle zaman zaman ulaşım sağlanamıyor. Bu nedenle ekipler müdahalede güçlük çekiyor.

Bölge halkı ile bazı sivil toplum kuruluşları da söndürme çalışmasına katılan ekiplere kumanya ve buzlu kovalar içinde içecek taşıyor.

Yangın nedeniyle boşaltılan Aşağı Mazı Mahallesi'nin sakinleri, bölgedeki bazı turistik tesislere yerleştirildi.

Alevlerin Kemerköy Termik Santrali lojmanlarına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri, yangın söndürme ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi ancak yangının bu noktaya gelmesi ekiplerin yoğun mücadelesiyle önlendi.

Çevrede önlem alan jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu kritik noktalara uzman ekipler haricinde kimsenin girmesine izin vermiyor.

Bölgeye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da etkili müdahalenin başlayacağı bildirildi.