Yazın gelmesi, bazı kişilere denizi, kumsalı ve güneşi çağrıştırırken bazıları için ise dayanılmaz güneş yanıklarının habercisi...

"GÜNEŞ SONRASI LOSYONLAR CİLDE ZARAR VEREBİLİR"

Güneşe uzun süre maruz kalmamak, bol bol güneş kremi kullanmak ve yanık sonrası krem uygulamak yaz aylarında hep yeniden vurgulanan cümlelerden... Peki, bu bildiklerimizin hepsi kelimesi kelimesine doğru mu?

Güneşin yakıcı etkisinden korunmak önemli fakat içeriğine bakılmadan alınan güneş sonrası losyonlar cilde zarar verebiliyor.

The Independent gazetesinde yer alan habere göre; Cilt Bakım Uzmanı Michaella Bolder, içeriği yoğun olan güneş sonrası losyonlarının dışarıdan gelen sıcağı cilde hapsederek iltihaplanmaya yol açabileceğini belirtti. Özellikle içerisinde kimyasal bulunan losyonlara karşı uyaran Bolder, bunların hali hazırda yanık olan cildi daha da zedeleyebileceğinin altını çizdi.

YANIK CİLDE ALOE VERA

Bu zedelenmeleri önlemek adına uzmanlar, yanık ciltlere aloe vera kullanımını öneriyor. Jel halinde kullanılan aloe vera, sıcaklığı hapsetmeyerek hem rahatlatıcı hem de serinletici bir etki yaratıyor. Yani yaz ayları için ideal bir panzehir görevi görüyor.