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Yanındaki kadını öldürüp, köprüden atladı!

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç bir olay yaşandı. Otomobildeki kadını öldürdükten sonra cesedi taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, köprüden atlayarak intihar etti.

Yanındaki kadını öldürüp, köprüden atladı!

 

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç bir olay yaşandı. Olay, köprünün Anadolu Yakası yönünde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Mehmet Keleş, bir motosikletlinin arkadan çarpmasının ardından aracı durdurdu. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, kontrol etmek için otomobile yöneldiği sırada bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Yapılan incelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş'in cesedi Üsküdar açıklarında ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi.

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