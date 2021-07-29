YANIYORUZ! Son dakika: Kocaeli ve Kütahya'da da yangın!

Kocaeli ve Kütahya'da da yangın! 0:00 / 0:00

İHA

Derince ilçesi Yenikent Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ve orman ekipleri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Polis ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yaklaşık 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde orman yangını çıktığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.