Yanlış tahliye haberine “basın özgürlüğü sınırları” kitabı okuma cezası Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülmüş bir dava ile ilgili gazeteci Dinçer Gökçe yanıltıcı haber yaptığı iddiasıyla aynı başsavcılığın başlattığı resen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Dinçer Gökçe'ye "Sosyal Medya ve Basın Hukuku" ile "Basın Özgürlüğü ve Güvenlik Kapsamında Sınırları" kitaplarını okuyarak özet çıkarması yönünde adli kontrol cezası veren hakimlik, serbest bıraktı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi...

Gazeteci Dinçer Gökçe, 26 Ekim'de halktv.com.tr’de "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" başlıklı bir habere imza attı. Bunun üzerine adı geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçe hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan geçtiğimiz günlerde resen soruşturma başlattı.

“SAVCILIK ÇIKAN HABER ÜZERİNE CEZAEVİNİ KONTROL ETTİ”

Başsavcılık soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “yedi suçtan 44 yıl hapis cezası alan E. D. ile 34 yıl hapis cezası alan T.D. ‘nin Bakırköy 20.Ağır Ceza Mahkemesince tahliyelerine karar verildiğine ilişkin haber yayınlanmıştır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemede; haber içeriğinde adı geçen kişilerin Mahkemece tahliye edilmedikleri, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen ve kesinleşen hapis cezalarını Kırıkkale ile Edirne Kapalı İnfaz Kurumu’nda infaz etmekte oldukları, çete lideri ve örgüt üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olup, kamuoyu nazarında yargıya olan güven ve itibarı sarsmaya yönelik olduğu görülmüştür”

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Çalıştığı kurumda gözaltına alınan Gökçe, savcılık tarafından belirlenen kitapları okuyarak özetini çıkarması yönünde adli kontrol talebi istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

“YALAN HABER İDDİASI MESLEĞİME SÜRÜLEN KARA BİR LEKE”

Dinçer Gökçe hakimlik sorgusunda 20 yıllık gazeteci olduğunu belirterek şunları söyledi: Bir gazeteci olarak yalan haber yaptığımın düşünülmesi benim mesleğime sürülmüş kara bir lekedir. Suç örgütü lideri olan şahısların hakkında verilen mahkumiyet kararlarında belirtilen suçların bir kısmı için Yargıtay bozma kararı vermiştir. Bunlar ile ilgili bu suçlar yönünden tahliyelerine ilişkin yazıları da ilgili ceza infaz kurumuna göndermişti. Bu yazılar bizde mevcuttur. Yapmış olduğum haberde bu şahısların ceza infaz kurumundan dışarıya çıktıkları yönünde herhangi bir beyanda bulunmadım. Haberci olarak her zaman yaptığımız gibi evveliyatı olan haberlerde bir değişiklik olduğu zaman biz daha önceki habere de atıf da bulunuruz. Haberimizin içeriğinin yanlış anlaşıldığını düşünüyoruz. Sanki bu şahıslar 34 yıl ve 44 yıl ceza aldıktan sonra tahliye olmuşlar ve kaçmaya çalışmışlar gibi anlaşılmış ancak ben haberimde bu durumun 2 yıl önce olduğunu açık bir şekilde belirttim. Yani açıkça şahısların 2 yıl önce kaçmak isterken yakalandıklarını bildirdim. Kesinlikle yalan haber yaptığım yönündeki iddiayı kabul etmiyorum. Öğrendiğime göre hakkımda talepte bulunan Cumhuriyet Savcısı bir takım kitapları okumam yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etmiş. Bu kitapları seve seve okurum. Mesleğime katkı sağlayacağını düşünüyorum ancak kesinlikle bir suç işlemem nedeni ile bu yönde bir karar verilmesini kabul etmem. Söyleyeceklerim bundan ibarettir”

GAZETECİYE MESLEKİ KİTAP OKUMA CEZASI

Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, savcının adli kontrol talebini yerinde buldu. Gazeteci Dinçer Gökçe’ye “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan Dr. Ebru Yavuz Yayla'nın “Basın Özgürlüğü ve Millî Güvenlik Kapsamında Sınırları” ve Ramazan Özkepir, Salih Zeki Kocaman ve Erkal Hilmi Kart'ın “Sosyal Medya ve Basın Hukuku” isimli eserlerinin okuyarak özetini çıkarması yönünde adli kontrol kararı vererek serbest kalmasına hükmetti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.