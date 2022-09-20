Yanık tencerenizin içerisinde iki kaşık limonun suyundan ve bir yemek kaşığı tuzdan ekleyin ve yarım saat bekletin. Süre bittikten sonra tencerenizi fazla bastırmadan bir sünger yardımı ile ovalayın. Kirler çıkacaktır.

Yanmış tencerenizi temizlemek için bulaşık deterjanı ile toz çamaşır deterjanını içerisine ekleyin. Su kaynarken yanık kalıntılarını ovalayın. Bu işlemi tahta kaşık yardımıyla yapabilirsiniz. Durulanan tencereyi süngerle silin.

Ev kadınlarının korkulu rüyası olan yanmış tencereler, doğru temizlenmediği zaman çöpe gidiyor. Aslında birkaç püf noktayı bilerek tencerelerini atmak yerine uzun süre daha kullanabilirsiniz. Peki, yanmış tencereler nasıl temizlenir? Yanmış tencere temizleme yöntemleri nelerdir? İşte detaylar...

Sirke:

Aşırı yanmamış sadece yanık lekeleri ve kararmalar olan bir tencereniz var ise, tencere içerisine 1 su bardağı sirke koyup kapağını kapatın. 1 gece beklettiğiniz tencereden sirkeyi boşaltın ve sünger ile ovalayarak silin.

Karbonat:

Ocakta unutulmuş ve altı yanmış tencerenizi sıcakken tahta kaşık ile kalıntılarından arındırın. Soğuyan tencerenizin tüm tabanına karbonatı dökün ve üzerine su ilave ederek kaynatın. Lekeler yumuşayınca deterjanlı sünger yardımıyla ovalayın.