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Yann Sommer sözünü tuttu: 700 kilogram çikolata!

Bayern Münih'in kalecisi Yann Sommer, hatasını telafi eden takım arkadaşı Matthijs de Ligt'e verdiği çikolata sözünü tuttu

Yann Sommer sözünü tuttu: 700 kilogram çikolata!
HABERTURK.COM

Bayern Münih forması giyen Yann Sommer, takım arkadaşı Matthijs de Ligt'e verdiği çikolata sözünü tuttu.

İsviçreli kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile oynanan rövanş karşılaşmasında büyük bir hata yapmış ve top ağlara gitmek üzereyken, de Ligt bu topu çizgiden çıkartmıştı.

Yann Sommer, karşılaşmanın ardından, Hollandalı savunma oyuncusunun evinin önüne bir kamyon çikolata göndereceğini söylemişti. Sommer, bu sözünü tuttu ve bir kamyon dolusu, 700 kilogram ağırlığındaki İsviçre çikolatasını takım arkadaşına gönderdi. Ancak ikili bir kamyon dolusu çikolatayı Münchner Tafel hayır kurumuna bağışladı.

Sporx'in aktardığına göre Münchner Tafel temsilcisi Steffen Horak, yaptığı açıklamada, "Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorduk, sadece Bayern'den geldiğini biliyorduk. Bu hafta çikolatayı 28 dispanserimizin hepsine dağıtacağız" diye konuştu.

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