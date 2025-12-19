Yapay zekâ destekli film müziği albümü çıktı
Yönetmenliğini Alkan Avcıoğlu'nun yaptığı yapay zekâ ile üretilmiş ilk belgesel olan 'Post Truth' filminin binin üzerinde yapay zekâ destekli kompozisyondan oluşan soundtrack albümü çıktı
Post Truth filminin müzikleri, tarihte ilk kez yapay zekâ destekli bir üretim sürecinden doğan soundtrack albüm olarak müzik ve sinema tarihinde yeni bir eşiğe işaret ediyor. Alkan Avcıoğlu’nun, yurtdışında da ses getiren uzun metraj belgeseli Post Truth için bestelenen bu albüm, filmin kavramsal omurgasını müzik diliyle genişleten bağımsız bir eser olarak konumlanıyor. Plak, CD ve dijital formatlarda yayımlanan albüm, Tamar Records etiketiyle dinleyiciyle buluştu.
İki yılı aşan bir üretim sürecinde, binin üzerinde yapay zekâ destekli kompozisyondan süzülen soundtrack, gitgide dijitalleşen hayatlarımızın parçalanmış gerçeklik algısını doğrudan sesin yapısıyla kuruyor. Albüm, yalnızca bir film müziği olarak değil; çağdaş dünyanın işleyişini, ritmini ve gerilimini kaydeden işitsel bir harita olarak konumlanıyor. Filmin çok konuşulan finali için özel olarak üretilen Dancing Plague parçası ise çalışmanın hem estetik hem tematik yönünü temsil eden, dinleyicilerin favorisi olarak öne çıkıyor.
Elektronik ağırlıklı olmakla birlikte geniş bir tür yelpazesini bir araya getiren albümün üretiminde çok katmanlı bir yöntem izlenmiş. Süreçte kimi zaman açık kaynaklı yapay zekâ modelleri, kimi zamansa sanatçının yaklaşık yirmi yıl önce ürettiği dijital elektronik ambient çalışmalar doğrudan veri girdisi olarak kullanılmış.
Yurtdışında gösterildiği festivallerde müziğiyle de dikkat çeken Post Truth, 37. Girona Film Festivali’nde En İyi Soundtrack ödülüne aday gösterildi. Eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanan soundtrack, filmin kavramsal çerçevesini tamamlayan güçlü bir çalışma olarak değerlendiriliyor.
FİLM HAKKINDA
Post Truth, uluslararası prömiyerini Varşova Film Festivali’nde gerçekleştirmiş ve Avrupa’da pek çok köklü film festivalinin resmi seçkisine dahil edilmiş bir yapım. En son olarak İtalya’da düzenlenen FrontDoc Film Festivali’nden İzleyici Ödülü ile dönen film, 2026 yılında da çok sayıda uluslararası festivalde gösterilmeye devam edecek. Türkiye’de vizyona girdikten sonra eleştirmenlerin beğenisini kazanan Post Truth, kısa sürede yılın dikkat çeken yapımlarından biri haline geldi. Film, yapay zekâ ile üretilmiş ilk belgesel olmasının yanı sıra, sinema tarihinde vizyona giren ilk yapay zekâ filmi olarak kabul görüyor.