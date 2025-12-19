Yapay zekâ destekli film müziği albümü çıktı

Post Truth filminin müzikleri, tarihte ilk kez yapay zekâ destekli bir üretim sürecinden doğan soundtrack albüm olarak müzik ve sinema tarihinde yeni bir eşiğe işaret ediyor. Alkan Avcıoğlu’nun, yurtdışında da ses getiren uzun metraj belgeseli Post Truth için bestelenen bu albüm, filmin kavramsal omurgasını müzik diliyle genişleten bağımsız bir eser olarak konumlanıyor. Plak, CD ve dijital formatlarda yayımlanan albüm, Tamar Records etiketiyle dinleyiciyle buluştu.

İki yılı aşan bir üretim sürecinde, binin üzerinde yapay zekâ destekli kompozisyondan süzülen soundtrack, gitgide dijitalleşen hayatlarımızın parçalanmış gerçeklik algısını doğrudan sesin yapısıyla kuruyor. Albüm, yalnızca bir film müziği olarak değil; çağdaş dünyanın işleyişini, ritmini ve gerilimini kaydeden işitsel bir harita olarak konumlanıyor. Filmin çok konuşulan finali için özel olarak üretilen Dancing Plague parçası ise çalışmanın hem estetik hem tematik yönünü temsil eden, dinleyicilerin favorisi olarak öne çıkıyor.