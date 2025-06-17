Yapay zeka destekli sözde IKEA anketli dolandırıcılık
Dolandırıcıların cirit attığı yer bir süredir sosyal medya. Yapay zekanın gelişiminden de faydalanan dolandırıcılar, ünlü markaların isimlerini ve ürünlerini de kullanarak sosyal medya kullanıcılarını tuzaklarına düşürüyorlar. Bu kez sözde ankete katılıp sadece kargo bedeli ile bir kutu IKEA ürününe bedava sahip olunacağını vadederek kandırdılar
İsveç merkezli mobilya ve ev eşyası mağazası IKEA’nın ürünlerini kullanan dolandırıcılar, yapay zeka ile bir reklam videosu hazırladı. Yapay zeka ile oluşturulan karakter, mağazanın sözde depolarındaki fazla ürünlerinden ‘gizemli bir kutu’ oluşturulduğunu ve bu sürpriz kutuya ücretsiz sahip olunabileceğini öne sürüyor.
SÖZDE ANKET
Bunun için kullanıcılar bir ankete yönlendiriliyor. Bu anket ile birlikte kredi kartı bilgileri de ele geçiriliyor. Kullanıcılardan sadece kargo bedeli alınacağını öne süren dolandırıcılar, tuzaklarına çektiği kişilerin bilgileri ile ceplerini dolduruyor.
Şikayetvar sitesinde de durumdan şüphelenip yazan çok sayıda kullanıcı yorumu yer alıyor. Bir kullanıcının şu yorumu durumu özetliyor: “Ben de Instagram da gördüm az önce tabii ki doğru değil. Böyle bir şey olsa IKEA bunu kendi sayfasında yapar ve sorulan anket soruları da çok işlevsiz.”
AMAN DİKKAT
Sosyal medya algoritmaları kullanıcıların ilgi alanlarına göre bir zaman akışı sunuyor. Bu akış içindeki reklamlar da yine kişisel beğenilere ve ilgi alanlarına göre şekilleniyor. Benzer şekilde markaların sitelerinin kopyasını yapan dolandırıcılar, ağına pek çok kullanıcıyı düşürüyor.
Şüpheli durumlarda linkin incelenmesi, sahtekarlık olduğu anlaşılınca da ilgili platforma şikayet edilmesi önem arz ediyor. Dolandırıcılara kanıp alışveriş yapılması durumunda banka ile iletişime geçilmesi de öneriliyor.