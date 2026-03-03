Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.933,40 %-3,09
        DOLAR 43,9616 %0,01
        EURO 51,1042 %-0,58
        GRAM ALTIN 7.234,70 %-4,00
        FAİZ 37,60 %0,99
        GÜMÜŞ GRAM 117,20 %-7,92
        BITCOIN 68.411,00 %-1,46
        GBP/TRY 58,7783 %-0,32
        EUR/USD 1,1615 %-0,62
        BRENT 80,84 %3,99
        ÇEYREK ALTIN 11.828,73 %-4,00
        Haberler Ekonomi Teknoloji Ajans Haberleri Yapay zeka, gözetim amacıyla kasıtlı olarak kullanılmayacak - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka, gözetim amacıyla kasıtlı olarak kullanılmayacak

        OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapılan anlaşmaya, yurt içi gözetim amacıyla yapay zeka sisteminin kasıtlı olarak kullanılmayacağını açıkça belirten yeni hükümler ekleneceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 23:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka, gözetim amacıyla kasıtlı olarak kullanılmayacak

        OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Altman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şirket ilkelerini daha net hale getirmek amacıyla Pentagon ile aralarındaki sözleşmeye bazı eklemeler yapmak üzere çalıştıklarını bildirdi.

        Mevcut hükümlere ek olarak anlaşmanın yeni ifadeleri içerecek şekilde değiştirileceğini kaydeden Altman, yapay zeka sistemlerinin ABD'de yurt içi gözetim amacıyla kasıtlı olarak kullanılmayacağını ifade etti.

        Altman, bu sınırlamanın ticari olarak elde edilen kişisel verilerin kullanımını da kapsadığını vurguladı.

        Pentagon'un OpenAI hizmetlerinin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi istihbarat kurumları tarafından kullanılmayacağını teyit ettiğini aktaran Altman, bu kurumlara verilecek herhangi bir hizmetin sözleşmede ayrıca bir değişiklik gerektireceğini bildirdi.

        REKLAM

        Altman, teknolojinin henüz hazır olmadığı ve güvenlik maliyetlerinin tam olarak anlaşılmadığı birçok alan bulunduğuna işaret ederek, bu konuları Pentagon ile birlikte yavaş ve temkinli bir şekilde ele alacaklarını söyledi.

        Anlaşmayı duyurmakta acele ederek hata yaptığını düşündüğünü belirten Altman, "Konular son derece karmaşık ve net bir iletişim gerektiriyor. Gerçekten gerilimi azaltmaya ve çok daha kötü bir sonucu önlemeye çalışıyorduk, ancak bunun fırsatçı ve özensiz olarak algılandığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Altman, Pentagon'un Anthropic'e de OpenAI'ın kabul ettiği şartları sunmasını umduğunu belirtti.

        OPENAI, ANLAŞMA NEDENİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

        OpenAI, geçen hafta yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik Pentagon ile anlaşmaya varmıştı.

        Şirketin, Anthropic’in reddettiği bir anlaşmayı hızlıca kabul etmesi, "silahlanma" ve "gözetim" risklerini artıracağı yönündeki endişeler ile bir rakibine karşı "fırsatçı" davrandığı izlenimi nedeniyle tepki çekmişti.

        REKLAM

        Başta ABD’de olmak üzere, Pentagon anlaşmasına tepki gösteren çok sayıda kullanıcı, OpenAI’ın yapay zeka modeli ChatGPT’yi boykot etme çağrısında bulunmuştu.

        Şirketi boykot eden kullanıcılar Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'a geçiş yapmaya başlamıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        10'uncu katta yangın: Polis, havaya ateş açarak vatandaşları uzaklaştırdı

        Adana'da bir apartmanın 10'uncu katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın sırasında evde bir kişinin bulunduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri apartmana girmeye çalıştı. Polis, havaya ateş açarak girişe izin vermezken itfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğren...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler