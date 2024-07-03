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        Haberler Dünya Yapay zeka kaynaklı enerji talebi, Google'ın sera gazı emisyonunu artırdı | Dış Haberler

        Yapay zeka kaynaklı enerji talebi, Google'ın sera gazı emisyonunu artırdı

        Google'ın yayımladığı Çevre Raporu'na göre şirketin toplam sera gazı emisyonu 2023'te yıllık yüzde 13 arttı. Şirketin sera gazı emisyonun geçen yıl, 2019'a kıyasla ise yüzde 48 arttığı belirtilen raporda, bu artışın veri merkezlerindeki enerji tüketimi ve tedarik zinciri emisyonlarındaki yükselişten kaynaklandığı aktarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 01:27 Güncelleme: 03.07.2024 - 01:28
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        Yapay zeka, Google'ın sera gazı emisyonunu artırdı
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        Google, yapay zeka ile artan enerji talebi nedeniyle sera gazı emisyonunun geçen yıl, 2019'a kıyasla yüzde 48 arttığını bildirdi.

        Şirket, çevresel sürdürülebilirlik stratejisiyle hedeflerinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirildiği Çevre Raporu'nu yayımladı.

        Raporda, Google'ın toplam sera gazı emisyonunun 2023'te yıllık yüzde 13 arttığı kaydedildi.

        Google'ın sera gazı emisyonun geçen yıl, 2019'a kıyasla ise yüzde 48 arttığı belirtilen raporda, bu artışın veri merkezlerindeki enerji tüketimi ve tedarik zinciri emisyonlarındaki yükselişten kaynaklandığı aktarıldı.

        Raporda, "Yapay zekayı ürünlerimize daha fazla entegre ettikçe, yapay zeka hesaplama yoğunluğunun artması nedeniyle artan enerji talepleri ve teknik altyapı yatırımlarımızda beklenen artışlarla ilişkili emisyonlar nedeniyle emisyonları azaltmak zorlayıcı olabilir." ifadeleri kullanıldı.

        Google'ın veri merkezlerindeki elektrik tüketiminin geçen yıl yüzde 17 arttığı belirtilen raporda, yapay zekanın gelecekteki çevresel etkisini tahmin etmenin karmaşık olduğu kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #google
        #Yapay Zeka
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