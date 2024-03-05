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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay zeka kulak enfeksiyonunu teşhis etti - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka kulak enfeksiyonunu teşhis etti

        Bilim insanları tarafından geliştirilen yapay zeka destekli telefon uygulaması kulak enfeksiyonlarını ya da akut orta kulak iltihabını doğru şekilde teşhis edebildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 19:01 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:01
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        Yapay zeka kulak enfeksiyonunu teşhis etti
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        ABD'deki Pittsburgh Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre, bilim insanları akut orta kulak iltihabı tanısında doğruluğu artıracak uygulamayı geliştirmek için 2018-2023'te üniversite hastanesine gelen 635 çocuğun kulak zarlarının çekildiği 1151 videoyu bir araya getirdi.

        Araştırmacılar, kulak zarının şekli, konumu, rengi ve saydamlığı gibi özelliklerini inceleyerek akut orta kulak iltihabını tespit etmek amacıyla iki farklı yapay zeka modeline 921 video yükledi.

        YÜZDE 93 DOĞRULUKLA AKUT ORTA KULAK İLTİHABINI AYIRT ETTİ

        Her iki model de kulak enfeksiyonlarını yüzde 93 doğrulukla akut orta kulak iltihabından ayırt edebildi. Seviyelerine göre doktorların bu hastalıkları tespit etme oranı ise yüzde 30 ila 84 arasında değişiyor.

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        Araştırmacılar, en yaygın çocukluk çağı enfeksiyonlarından biri olan akut orta kulak iltihabının diğer kulak rahatsızlıklarından ayırt edilmesinin zorluğundan dolayı yeni geliştirilen yapay zeka destekli telefon uygulamasının doktorlara yardımcı olabileceğini belirtti.

        DOĞRU TANIYI KOYMAYA YARDIMCI

        Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Profesör Alejandro Hoberman, akut orta kulak iltihabının genellikle yanlış teşhis edildiğini belirterek, "Yanlış teşhis gereksiz antibiyotik tedavisiyle sonuçlanmakta ve bu da mevcut antibiyotiklerin etkinliğini tehlikeye atabilmektedir." ifadesini kullandı.

        Hoberman, geliştirilen uygulamanın doğru tanıyı koymaya ve doğru tedaviye yönlendirmeye yardımcı olduğunu kaydetti.

        Araştırmanın sonuçları, JAMA Pediatrics dergisinde yayımlandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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