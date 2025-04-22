Yapay zekâyla ön muhasebe çözümleri sunacak

Mikro ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin Türkiye’nin yanı sıra globalde de şirket kuruluşundan vergiye kadar olan ihtiyaçlarına dijital çözümler üreten Mükellef, yeni ürünü Robom ile e-fatura, ön muhasebe, risk skorlama, dijital vergi dairesi ve SGK sorgulama yazılımlarını KOBİ’ler için erişilebilir hale getirirken, ticaretle uğraşan mükelleflerin zaman alan işlerine çözüm sunmayı hedefliyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre yapay zekâ destekli belge okuma özelliğinin yanında tüm ticaret sicil gazetesi verilerinin sorgulanmasını ve izlenmesini, tek tıkla toplu gider ve masraf belgesi yüklenmesini sağlayan Robom, mikro ve KOBİ işletmelere tahsilat ve gelir modelli modüler yapılar sunuyor. Makine öğrenmesi ve veri analitiğiyle otomatik sınıflandırma ve hata tespiti yapabilen Robom; finansal hareketleri analiz ederek, vergi yükümlülüklerini öngörüyor. Öte yandan yapay zekâ destekli sistemiyle gelir-gider analizleri yaparak vergi planlaması sağlayan Robom; fatura girişleri, cari hesap işlemleri ve banka mutabakatlarını manuel işlem gerektirmeden otomatikleştiriyor.

"TEKNOLOJİ GRUBU İNŞA ETME YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Türkiye’den çıkan hikayemizde, mikro ve KOBİ'lerin ticari hayatlarını köklü bir şekilde dönüştürecek dijital muhasebe çözümleri sunan güçlü bir teknoloji grubu inşa etme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu vizyon, şirket kuruluşundan vergiye kadar tüm süreçlerde müşterilerimize hız, verimlilik ve güvenlik sağlama amacımıza hizmet ediyor. Mükellef'in 2019’daki ilk adımının ardından, Workhy ile globaldeki ikinci halkayı kurduk. Şimdi Robom ile mikro ve KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolunda güçlü bir adım daha atıyoruz.”